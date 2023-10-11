Игрок «Химок» Магомедов считает, что 2DROTS нужно идти в профессиональный футбол

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов поделился мнением о том, нужно ли допускать 2DROTS и другие медийные команды к соревнованиям с участием профессиональных клубов.

«Это не мне решать. Попалась такая команда — сыграли с ними. Все. Это не наше дело — решать, кто будет участвовать, а кто нет. Поэтому по поводу их участия в Кубке России ничего не скажу. А так интересный проект 2DROTS. Я думаю, что им надо развиваться. Им надо в профессиональный футбол. Создавать там свою команду», — приводят «Известия» слова Магомедова.

«Химки» и 2DROTS встречались 28 сентября в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В этой игре победу одержала подмосковная команда (2:0).

2DROTS — двукратный чемпион российской медийной футбольной лиги. Главным тренером команды является Дмитрий Кузнецов.