Билялетдинов пока не принял решение о своем участии в третьем сезоне Медиалиги

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о своем возможном участии в третьем сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«Наши Парни» будут в третьем сезоне МФЛ, но я не знаю, буду ли играть в новом сезоне. Есть много разных предложений, но мне нужно подумать. В другой медийной команде вы меня точно не увидите. Понравилось ли мне играть во втором сезоне МФЛ? С одной стороны, было весело, но с другой стороны, были разные напряги. Я имею в виду, что формат был не совсем профессиональный», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Во втором сезоне МФЛ «Наши Парни» заняли второе место в группе Б по итогам группового этапа и вышли в плей-офф турнира. На стадии 1/4 финала команда в серии пенальти проиграла «На спорте».