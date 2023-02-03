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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:28

Билялетдинов пока не принял решение о своем участии в третьем сезоне Медиалиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о своем возможном участии в третьем сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«Наши Парни» будут в третьем сезоне МФЛ, но я не знаю, буду ли играть в новом сезоне. Есть много разных предложений, но мне нужно подумать. В другой медийной команде вы меня точно не увидите. Понравилось ли мне играть во втором сезоне МФЛ? С одной стороны, было весело, но с другой стороны, были разные напряги. Я имею в виду, что формат был не совсем профессиональный», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Во втором сезоне МФЛ «Наши Парни» заняли второе место в группе Б по итогам группового этапа и вышли в плей-офф турнира. На стадии 1/4 финала команда в серии пенальти проиграла «На спорте».

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-ne-znayu-budu-li-igrat-v-tretem-sezone-mediinoi-futbolnoi-ligi-224921/
Динияр Билялетдинов
Футбол
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