Семшов заявил, что его не будет в третьем сезоне МФЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов, который выступал за медийную команду «Наши Парни», рассказал, будет ли он участвовать в третьем сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«Меня в третьем сезоне МФЛ не будет, так как я сейчас занят работой в «Чайке». А так это достаточно неплохой турнир для футболистов, которые хотят продолжать играть и получать эмоции. Популярность МФЛ сейчас очень велика. Пока есть спрос и интерес, Медиалига должна продолжаться. Если бы у меня было свободное время, то я бы с удовольствием еще поучаствовал в новом сезоне МФЛ. Мне было там со всеми комфортно общаться, я ждал игры, получал какие-то эмоции и заряжался от них. У нас была хорошая команда, боеспособная. Да и в принципе коллектив был хороший», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Семшов возглавил «Чайку» в декабре 2022 года, заключив контракт по схеме «1+1». До этого специалист работал в тренерских штабах тульского «Арсенала», «Химок» и «Химика» из Новомосковска.