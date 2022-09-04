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Медиалига (МКС)

4 сентября, 16:00

Андрей Мостовой: «Зенит» — «Амкал» в финале Кубка? Было бы интересно, но представить тяжело»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к медиафутболу.

— Что думаешь о медиафутболе, следишь ли за ним?

— С парой ребят из 2Drots я знаком, снимался у них. Когда шел МКС (Московский Кубок Селебрити. — Прим. «СЭ»), смотрел матчи «дротов» и обзоры других команд. Если в Москве жил бы, может, ходил бы на игры.

— Джикия и Соболев создали команду «Бей-Беги». У тебя или у кого-то из «Зенита» есть мысли тоже вписаться?

— Нам тяжелее, мы же в другом городе. Даже если на «Сапсане» — четыре часа туда, четыре часа обратно. Минимальные мысли прилетали, но пока далеко до создания.

— Только ты об этом думал?

— По любому. Круг тоже об этом думал — он любитель ворваться в какую-нибудь тему.

— Слышал о том, что Прокоп и Герман собирают болельщиков «Динамо» и «Зенита» для проекта? Как тебе идея?

— Ха-ха. Главное, чтобы драк не было — это же фанаты «Динамо» и «Зенита»! Но вообще интересная идея.

— Брата Леши Сутормина недавно взяла к себе команда Камеди. Тебя не звали куда-нибудь?

— Когда я снимался у 2Drots, шли такие разговоры — взять меня на плей-офф МКС. Но понятно, что это нереально — у нас же профессиональные контракты. Соболев с Джикией же не играют за «Бей-Беги».

— Можешь представить матч «Зенит» — «Амкал» в финале Кубка?

— Тяжело, конечно, это представить. Но было бы интересно.

 
Андрей Мостовой. Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из чата»

 

Андрей Мостовой
ФК Амкал
ФК Зенит
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