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Сын бывшего вратаря сборной России Малафеева сломал ногу на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Иван Шитик
Корреспондент
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Старший сын бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Максим сломал ногу во время соревнований в Санкт-Петербурге, сообщает «Комсомольская правда».

«Вечером 29 мая мальчик обратился в Детскую городскую больницу № 2 в сопровождении бабушки. Они пояснили, что ребенок подвернул ногу во время игры, но медики диагностировали у него закрытый перелом нижней малой берцовой кости без смещения отломков», — сообщил источник «Комсомольской правды».

«Во время игры в футбол неудачно повредил ногу. Прямо оттуда и поехали в больницу, наложили гипс, теперь вот ходит на костылях», — подтвердил Малафеев.

Максиму 16 лет. Он является старшим сыном экс-вратаря сборной России. Как и отец, Максим занимается футболом, играя на позиции вратаря в команде «Локомотив».

Источник: https://www.spb.kp.ru/daily/27398/4594995/
Вячеслав Малафеев
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