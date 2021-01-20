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Апелляционную жалобу по делу Широкова рассмотрят 29 января

12:23
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Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал, когда пройдет рассмотрение апелляционной жалобы по делу Романа Широкова.

— 29 января в 10:00 в Преображенском суде пройдет рассмотрение апелляционной жалобы по делу Романа Широкова, — заявил «СЭ» Островский.

Суд ранее приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ и выплате 100 тысяч рублей компенсации за причинение легкого вреда здоровью арбитра. (Севастиан Терлецкий)

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