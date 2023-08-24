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Сегодня, 20:53

«Ференцварош» в большинстве разгромил «Жальгирис» в матче квалификации Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ференцварош» на выезде крупно обыграл «Жальгирис» в первом матче финала квалификации Лиги конференций — 4:0.

Счет в игре на 17-й минуте открыл Адама Траоре. На 62-й минуте игрок клуба из Вильнюса Николас Горобсов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

После этого в составе «Ференцвароша» забили Барнабаш Варга (65-я, пенальти), Александр Пешич (76-я) и Траоре, оформивший дубль (84-я).

Ответный матч пройдет 31 августа.

Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
24 авг, 19:00. LFF Stadium (Vetra Stadium) (Вильнюс)
Жальгирис В
0:4
Ференцварош

Лига конференций
ФК Ференцварош
0
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