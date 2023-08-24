«Ференцварош» в большинстве разгромил «Жальгирис» в матче квалификации Лиги конференций

«Ференцварош» на выезде крупно обыграл «Жальгирис» в первом матче финала квалификации Лиги конференций — 4:0.

Счет в игре на 17-й минуте открыл Адама Траоре. На 62-й минуте игрок клуба из Вильнюса Николас Горобсов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

После этого в составе «Ференцвароша» забили Барнабаш Варга (65-я, пенальти), Александр Пешич (76-я) и Траоре, оформивший дубль (84-я).

Ответный матч пройдет 31 августа.