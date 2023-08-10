«Твенте» обыграл «Ригу» в отборе Лиги конференций, «Неман» проиграл «Целе»

«Твенте» одержал победу над «Ригой» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 2:0.

Счет на 11-й минуте открыл защитник нидерландского клуба Альфонс Сампстед. На 67-й минуте Дан Ротс забил еще один гол в ворота гостей.

В параллельном матче белорусский «Неман» в гостях уступил словенскому «Целе» — 0:1. Единственный гол на 69-й минуте забил Чуквубуикем Иквуемеси.

Ответные матчи этой стадии турнира пройдут 17 августа.