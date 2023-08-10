Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Игры
Главная
Футбол
Лига конференций

10 августа, 22:58

«Твенте» обыграл «Ригу» в отборе Лиги конференций, «Неман» проиграл «Целе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Твенте» одержал победу над «Ригой» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 2:0.

Счет на 11-й минуте открыл защитник нидерландского клуба Альфонс Сампстед. На 67-й минуте Дан Ротс забил еще один гол в ворота гостей.

В параллельном матче белорусский «Неман» в гостях уступил словенскому «Целе» — 0:1. Единственный гол на 69-й минуте забил Чуквубуикем Иквуемеси.

Ответные матчи этой стадии турнира пройдут 17 августа.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 21:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Твенте
2:0
Рига
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 21:00. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
1:0
Неман
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 21:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
5:1
КА Акюрейри
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 21:00. Poznan Stadium (Познань)
Лех
2:1
Спартак Тр

Футбол
Лига конференций
ФК Неман
ФК Рига
ФК Твенте
0
Читайте также
Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» разгромил мальтийский «Хамрун» в квалификации Лиги конференций

Гол экс-защитника ЦСКА Бекао помог «Фенербахче» обыграть «Марибор» в квалификации Лиги конференций
Новости
RSS RSS
Все новости