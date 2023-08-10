Гол экс-защитника ЦСКА Бекао помог «Фенербахче» обыграть «Марибор» в квалификации Лиги конференций

«Фенербахче» на своем поле одержал победу над «Марибором» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конферений — 3:1.

Турецкий клуб открыл счет на 59-й минуте благодаря голу бывшего защитника ЦСКА Родриго Бекао. Три минуты спустя преимущество «Фенербахче» удвоил Ирфан Кахветжи.

На 72-й минуте «Марибор» сумел сократить отставание в счете благодаря голу Марка Штрайнара, но в концовке встречи Душан Тадич реализовал пенальти и восстановил разницу в счете.

Ответная игра состоится в Словении 17 августа.