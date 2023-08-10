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Сегодня, 22:02

«Санта-Колома» Черышева проиграла АЗ в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Санта-Колома» дома не смогла обыграть АЗ в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 0:1.

Единственный гол забил защитник Юкинари Сугавара на 74-й минуте.

Клуб из Андорры возглавляет российский тренер Дмитрий Черышев.

В других матчах полуфинала квалификации Лиги конференций «Нефтчи» проиграл «Бешикташу» (1:3), «Дила» не смогла обыграть АПОЭЛ (0:2), а «Омония» оказалась сильнее «Мидтьюлланна» (1:0).

Ответные матчи пройдет 17 августа.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 20:00. Centre d'Entrenament de la FAF 1 (Санта-Колома)
Санта-Колома
0:1
АЗ
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 20:00. Bakcell Arena (8 KM stadium) (Баку)
Нефтчи
1:3
Бешикташ
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 20:00. Tengiz Burjanadze (Tsentraluri) (Гори)
Дила
0:2
АПОЭЛ
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 20:00. GSP (Никосия)
Омония
1:0
Мидтьюлланн

Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК АПОЭЛ
ФК Бешикташ
ФК Дила
ФК Мидтьюлланн
ФК Нефтчи
ФК Омония
Дмитрий Черышев
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