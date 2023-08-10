«Санта-Колома» Черышева проиграла АЗ в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций

«Санта-Колома» дома не смогла обыграть АЗ в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 0:1.

Единственный гол забил защитник Юкинари Сугавара на 74-й минуте.

Клуб из Андорры возглавляет российский тренер Дмитрий Черышев.

В других матчах полуфинала квалификации Лиги конференций «Нефтчи» проиграл «Бешикташу» (1:3), «Дила» не смогла обыграть АПОЭЛ (0:2), а «Омония» оказалась сильнее «Мидтьюлланна» (1:0).

Ответные матчи пройдет 17 августа.