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Лига конференций, ПСВ — «Лестер»: прямая трансляция матча

14 апреля в 19.45 начнется трансляция матча ЛК между ПСВ и «Лестером»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
ПСВ — «Лестер».
Фото Reuters

В четверг, 14 апреля, ПСВ сыграет с «Лестером» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Встреча пройдет в Эйндховене (Голландия) на стадионе «Филипс». Начало — в 19.45 по московскому времени.

Первый матч этих команд завершился со счетом 0:0.

Следить за игрой ПСВ — «Лестер» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига конференций. 1/4 финала
14 апр, 19:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Лестер

Футбол
ФК Лестер
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