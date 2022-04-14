14 апреля в 19.45 начнется трансляция матча ЛК между ПСВ и «Лестером»

В четверг, 14 апреля, ПСВ сыграет с «Лестером» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Встреча пройдет в Эйндховене (Голландия) на стадионе «Филипс». Начало — в 19.45 по московскому времени.

Первый матч этих команд завершился со счетом 0:0.

Следить за игрой ПСВ — «Лестер» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.