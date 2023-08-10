ПАОК сыграл вничью с «Хайдуком» в отборе Лиги конференций, Оздоев дебютировал на 79-й минуте

ПАОК в гостях сыграл вничью с «Хайдуком» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 0:0.

На 79-й минуте за греческий клуб дебютировал российский новичок Магомед Оздоев, который несколько дней назад перешел в ПАОК из турецкого «Фатих Карагюмрюк».

В параллельном матче австрийский «Рапид» на своем поле сыграл вничью с «Дебреценом» — 0:0.

Ответные встречи полуфинала квалификации Лиги конференций пройдут 17 августа.