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10 августа, 23:57

ПАОК сыграл вничью с «Хайдуком» в отборе Лиги конференций, Оздоев дебютировал на 79-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПАОК в гостях сыграл вничью с «Хайдуком» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 0:0.

На 79-й минуте за греческий клуб дебютировал российский новичок Магомед Оздоев, который несколько дней назад перешел в ПАОК из турецкого «Фатих Карагюмрюк».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 22:00. Poljud (Сплит)
Хайдук С
0:0
ПАОК

В параллельном матче австрийский «Рапид» на своем поле сыграл вничью с «Дебреценом» — 0:0.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 22:00. Allianz Stadion (Вена)
Рапид В
0:0
Дебрецен

Ответные встречи полуфинала квалификации Лиги конференций пройдут 17 августа.

Магомед Оздоев
Футбол
Лига конференций
ФК ПАОК
ФК Хайдук
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Магомед Оздоев дебютировал за ПАОК в Лиге конференций
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