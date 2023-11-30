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«Буде-Глимт» — «Лугано»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций в прямом эфире

Трансляция игры «Буде-Глимт» — «Лугано» на сайте «Матч ТВ» начнется в 20.40 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Вратарь Никита Хайкин.
Никита Хайкин.
Фото Global Look Press

«Буде-Глимт» дома в норвежском городе Буде сыграет против швейцарского клуба «Лугано» в матче группы D Лиги конференций 30 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Аспмюра». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Буде-Глимт» — «Лугано» в прямом эфире пройдет на сайте канала «Матч ТВ». Она начнется в 20.40 мск. Следить за ключевыми событиями встречи Лиги конференций можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Буде-Глимт» с семью баллами занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Лугано» — третий с 4 очками. «Лугано» располагается на третьей строчке с 4 баллами.

За «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 40 матчей за норвежскую команду и пропустил 45 голов.

Лига конференций УЕФА: новости и результаты игр, календарь и расписание матчей, обзоры и фоторепортажи, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Лига конференций
ФК Буде-Глимт
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