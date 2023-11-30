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Сегодня, 18:01

Гол Захави принес «Маккаби» победу над «Брейдабликом» и выход в плей-офф Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Маккаби» из Тель-Авива на выезде обыграл исландский «Брейдаблик» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1.

Победу израильскому клубу принес гол Эрана Захави. 36-летний форвард забил решающий мяч на 82-й минуте. Еще один гол на счету Дана Битона.

Единственный мяч хозяев на счету Гисли Эюйольфссона. На 90+5-й минуте исландский полузащитник получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Маккаби» (12 очков) лидирует в группе B Лиги конференций. Клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Брейдаблик» (0) замыкает квартет.

Лига конференций. Группа B
30 нояб, 16:00. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Брейдаблик
1:2
Маккаби Тель-Авив

Источник: Таблица Лиги конфернций
Футбол
Лига конференций
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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