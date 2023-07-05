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Сегодня, 20:53

Сборная Англии разгромила Израиль и стала первым финалистом молодежного чемпионата Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Молодежная сборная Англии.
Фото Getty Images

Сборная Англии обыграла Израиль в полуфинале молодежного чемпионата Европы — 3:0.

Англичане могли выйти вперед на 17-й минуте, но Морган Гиббс-Уайт не реализовал пенальти. В конце первого тайма тот же Гиббс-Уайт забил с игры и открыл счет. На 63-й минуте преимущество удвоил Коул Палмер, а в концовке встречи счет до разгромного довел Кэмерон Арчер.

Соперник Англии по финалу молодежного чемпионата Европы определится в матче Испания — Украина. Игра стартует в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы U21. 1/2 финала
05 июл, 19:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Израиль U21
0:3
Англия U21

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Израиля по футболу
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