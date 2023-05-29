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Сегодня, 01:56

Сборная Франции одержала волевую победу над Гондурасом, но не смогла выйти в плей-офф МЧМ-2023

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Франции в матче третьего тура группового турнира молодежного чемпионата мира-2023 обыграла Гондурас со счетом 3:1.

На гол Одина Пеньи французы ответили дублем Алана Вирджиниуса, а также точным ударом Феликса Нзуанго. При этом Франция осталась вдесятером после удаления на 13-й минуте.

Франция с 3 очками завершила групповой турнир на третьей строчке и не вышла в плей-офф. Гондурас с одним очком — на последней строчке.

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