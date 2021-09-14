Вальтер Маццари станет новым главным тренером «Кальяри»

Вальтер Маццари в ближайшее время должен возглавить «Кальяри». С тренером уже согласован контракт, сообщает инсайдер Николо Скира.

14 сентября «Кальяри» на официальном сайте сообщил об увольнении главного тренера клуба Леонардо Семпличи. В трех стартовых турах нового сезона серии А команда не набрала ни одного очка.

Отметим, что последним местом работы 59-летнего итальянца был «Торино», Маццари покинул клуб в феврале 2020 года.