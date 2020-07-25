«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью. Малиновский не забил пенальти
«Милан» на своем поле сыграл вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (1:1). Полузащитник Хакан Чалханоглу на 14-й минуте вывел хозяев вперед, но гостям удалось отыграть еще до перерыва. Кроме того, они могли забить дважды, но украинский полузащитник Руслан Малиновский не реализовал пенальти.
Чемпионат Италии
Серия А
36-й тур
«Милан» — «Аталанта» — 1:1 (1:1)
Голы: Хакан Чалханоглу, 14 (1:0). Сапата, 34 (1:1).
Нереализованный пенальти: Малиновский, 26 (вратарь).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Габбиа, Билья (Бонавентура, 61), Лаксальт, Кессье, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 69), Ибрагимович, Ребич (Крунич, 61), Хакан Чалханоглу (Леан, 61).
«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой (Шутало, 46), Кальдара, Джимсити, Гозенс (Кастань, 69), де Рон, Малиновский (Муриэль, 58), Фройлер (Пашалич, 69), Гомес (Колли, 90), Сапата.
Предупреждения: Билья, 25. Толой, 38.
Судья: Довери.
24 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».