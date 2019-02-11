Дженнаро Гаттузо: "Милан" сыграл хорошо и мог забить еще больше"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо - о матче с "Кальяри" (3:0) в 23-м туре чемпионата Италии.

- Сегодня мы сыграли хорошо, показали хороший футбол и могли забить еще больше. Мне не понравился настрой полузащитников в первом тайме, мы не контролировали мяч в достаточной степени, - цитирует специалиста Football Italia. - В целом я доволен нашей игрой. Как я говорил, нам нужно было правильно сыграть в обоих фазах - защите и атаке. Сегодня нам повезло. Нам нужен голод до побед, желание работать вместе. Не хочу слышать "я" от игроков. Только "мы". Уже много лет мы входили в весну вне гонки за Лигу чемпионов, и нам нужно изменить этот тренд и бороться за высокое место до самого конца.

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