Дибала может продолжить карьеру в ла лиге

Форвард сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Атлетико».

По данным Todofichajes, в игроке заинтересован лично главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Он настаивает на подписании футболиста.

В соглашении 30-летнего итальянца есть пункт, согласно которому любой зарубежный клуб может выкупить его за 12 миллионов евро отступных.

В этом сезоне Дибала провел 19 матчей в серии А, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.