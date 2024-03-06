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Сегодня, 10:21

Дибала может продолжить карьеру в ла лиге

Виктория Кравченко
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Форвард сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Атлетико».

По данным Todofichajes, в игроке заинтересован лично главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Он настаивает на подписании футболиста.

В соглашении 30-летнего итальянца есть пункт, согласно которому любой зарубежный клуб может выкупить его за 12 миллионов евро отступных.

В этом сезоне Дибала провел 19 матчей в серии А, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

Пауло Дибала
ФК Атлетико
ФК Рома
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 27 23 3 1 69-13 72
2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 27 12 7 8 42-31 43
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 27 9 10 8 25-25 37
11
 Монца 27 9 9 9 28-34 36
12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
13
 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
15
 Удинезе 27 3 15 9 26-41 24
16
 Фрозиноне 27 6 6 15 35-56 24
17
 Верона 27 5 8 14 24-36 23
18
 Кальяри 27 5 8 14 25-47 23
19
 Сассуоло 27 5 5 17 32-55 20
20
 Салернитана 27 2 8 17 21-54 14
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10.03 00:00
Милан – Эмполи
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Кальяри – Салернитана
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10.03 00:00
Фиорентина – Рома
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Дженоа – Монца
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Лаутаро Мартинес

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Душан Влахович

Ювентус

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 25 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 22 1 5
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 18 1 4
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