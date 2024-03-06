Дибала может продолжить карьеру в ла лиге
Форвард сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Атлетико».
По данным Todofichajes, в игроке заинтересован лично главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Он настаивает на подписании футболиста.
В соглашении 30-летнего итальянца есть пункт, согласно которому любой зарубежный клуб может выкупить его за 12 миллионов евро отступных.
В этом сезоне Дибала провел 19 матчей в серии А, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|23
|3
|1
|69-13
|72
|
2
|Ювентус
|27
|17
|6
|4
|42-21
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|5
|5
|51-32
|56
|
4
|Болонья
|27
|14
|9
|4
|41-24
|51
|
5
|Рома
|27
|14
|5
|8
|52-33
|47
|
6
|Аталанта
|27
|14
|4
|9
|49-30
|46
|
7
|Наполи
|27
|12
|7
|8
|42-31
|43
|
8
|Фиорентина
|27
|12
|6
|9
|39-30
|42
|
9
|Лацио
|27
|12
|4
|11
|32-29
|40
|
10
|Торино
|27
|9
|10
|8
|25-25
|37
|
11
|Монца
|27
|9
|9
|9
|28-34
|36
|
12
|Дженоа
|27
|8
|9
|10
|29-33
|33
|
13
|Лечче
|27
|5
|10
|12
|25-44
|25
|
14
|Эмполи
|27
|6
|7
|14
|22-41
|25
|
15
|Удинезе
|27
|3
|15
|9
|26-41
|24
|
16
|Фрозиноне
|27
|6
|6
|15
|35-56
|24
|
17
|Верона
|27
|5
|8
|14
|24-36
|23
|
18
|Кальяри
|27
|5
|8
|14
|25-47
|23
|
19
|Сассуоло
|27
|5
|5
|17
|32-55
|20
|
20
|Салернитана
|27
|2
|8
|17
|21-54
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.03
|00:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|10.03
|00:00
|
Болонья – Интер
|- : -
|10.03
|00:00
|
Кальяри – Салернитана
|- : -
|10.03
|00:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|10.03
|00:00
|
Дженоа – Монца
|- : -
|10.03
|00:00
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|10.03
|00:00
|
Лацио – Удинезе
|- : -
|10.03
|00:00
|
Лечче – Верона
|- : -
|10.03
|00:00
|
Наполи – Торино
|- : -
|10.03
|00:00
|
Сассуоло – Фрозиноне
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|25
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|22
|1
|5
|
|
Ламек Банда
Лечче
|18
|1
|4
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