«Аталанта» без Миранчука разгромила «Фиорентину»

«Аталанта» одержала крупную победу в матче 11-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо на своем поле разгромила «Фиорентину» — 3:0.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропускал эту встречу, так как еще не восстановился после травмы.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Аталанта» — «Фиорентина» — 3:0 (1:0)

Голы: Гозенс, 44 (1:0). Малиновский, 55 (2:0). Толой, 63 (3:0).

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Мохика, 81), Ромеро (Паломино, 74), де Рон, Малиновский (Муриэль, 74), Фройлер, Пессина (Джабуаа, 89), Сапата (Ламмерс, 81).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути, Лирола (Рибери, 59), Миленкович, Бонавентура, Бираги (Баррека, 73), Эйсерик (Кальехон, 59), Пульгар (Кастровилли, 46), Амрабат, Влахович (Куаме, 71).

Предупреждения: Амрабат, 54. Ромеро, 66. Рибери, 80.

Судья: Мариани (Италия).

13 декабря. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

«Болонья» — «Рома» — 1:5 (1:5)

Голы: Поли, 5 — в свои ворота (0:1). Джеко, 10 (0:2). Пеллегрини, 15 (0:3). Кристанте, 24 — в свои ворота (1:3). Верету, 35 (1:4). Мхитарян, 44 (1:5).

«Болонья»: Равалья, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Мбай (Пас, 46), Томиясу, Поли (Медель, 46), Сориано (Балдурссон, 69), Сванберг (Домингес, 46), Паласио, Виньято (Пальюка, 78), Барроу.

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Карсдорп (Калафьори, 90+1), Кумбулла (Смоллинг, 67), Роджер Ибаньес, Мхитарян, Кристанте, Верету (Перес, 82), Пеллегрини, Вильяр (Диавара, 90), Джеко (Майораль, 81).

Предупреждения: Верету, 43. Роджер Ибаньес, 49. Сориано, 55. Виньято, 62. Балдурссон, 78. Домингес, 89.

Судья: Кальварезе (Италия).

13 декабря. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

«Наполи» — «Сампдория» — 2:1 (0:1)

Голы: Янкто, 20 (0:1). Лосано, 53 (1:1). Петанья, 68 (2:1).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Гулям (Мариу Руй, 59), Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Лоботка, 77), Демме (Бакайоко, 59), Руис (Петанья, 46), Мертенс, Инсинье, Политано (Лосано, 46).

«Сампдория»: Аудеро, Йосида, Феррари, Колли, Ауджелло, Кандрева, Экдаль, Верре (Рамирес, 64), Янкто (Дамсгор, 79), Торсби, Квальярелла.

Предупреждения: Торсби, 38. Экдаль, 52. Колли, 82. Ди Лоренцо, 84. Рамирес, 90+2. Инсинье, 90+2. Мариу Руй, 90+2.

Судья: Ла Пенна (Италия).

13 декабря. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».