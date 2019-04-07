"Зволле" разгромил "Фортуну", "Венло" уступил "Фейеноорду"

"Зволле" с разгромным счетом обыграл "Фортуну" в матче 29-го тура чемпионата Голландии (5:0). Дублем отметился нападающий Леннарт Ти.

"Зволле" набрал 35 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Фортуна" с 30 баллами располагается на 14-й строчке.

В другом матче "Фейеноорд" разгромил "Венло" (3:0). Клуб из Роттердама набрал 53 очка и поднялся на третье место. "Венло" с 33 баллами занимает 13-ю строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

29-й тур

"Зволле" - "Фортуна С" - 5:0 (1:0)

Голы: ван Крой, 33 (1:0). Намли, 50 (2:0). Ти, 53 (3:0). ван Дейнен, 61 (4:0). Ти, 64 (5:0).

"Зволле": ван дер Харт, Лахман, Лам, ван Полен (Накаяма, 68), Пал, Эхизибуэ, Клемент (Леманс, 68), Ти, ван Дейнен, Намли, ван Крой (Элберс, 72).

"Фортуна С": Кошелев, Херингс, Ниняй, Оспитальери, Мак-Интош, Димерс, Сметс, Хюттен (Балич, 72), Лампру (Эссерс, 59), Новакович, Семеду (Чиранни, 38).

Предупреждения: Оспитальери, 11. ван Крой, 27.

Удаление: Ниняй, 35.

Судья: Хиглер.

7 апреля. Зволле. Стадион "MAC3PARK Stadion".

"Венло" - "Фейеноорд" - 0:3 (0:1)

Голы: Ларссон, 24 (0:1). Йергенсен, 72 (0:2). Маласиа, 90+2 (0:3).

"Венло": Уннершталль, Кум (ван Брюгген, 46), Резелер, Янсен, Руттен, ван Ойен (Опоку, 78), Сушич, Пост, Млапа, Йостен, Грот (Сентьенс, 68).

"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Мартина, ван Бек, Хапс (Маласиа, 25), Класи (Айюб, 71), Торнстра, Вилхена, Йергенсен (Венте, 83), Бергхейс, Ларссон.

Предупреждения: Маласиа, 54. Торнстра, 86.

Судья: Мулдер.

7 апреля. Венло. Стадион "Seacon Stadion - De Koel".

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