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Зиех — лучший игрок сезона в «Аяксе» третий год подряд

23:00
Хаким Зиех. Фото "Аякс"
Хаким Зиех. Фото "Аякс"
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Полузащитник «Аякса» Хаким Зиех назван лучшим игроком клуба по итогам сезона-2019/20. Чемпионат Голландии было решено не доигрывать из-за пандемии коронавируса.

Зиех отметился в недоигранном чемпионате-2019/20 6 голами в 21 игре.

Награда вручается с 1993 года. 27-летний марокканец — первый в истории футболист амстердамцев, завоевавший приз трижды подряд. Два года подряд награду получали Луис Суарес (2009 и 2010) и Яспер Силлессен (2015 и 2016).

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