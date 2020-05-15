Полузащитник «Аякса» Хаким Зиех назван лучшим игроком клуба по итогам сезона-2019/20. Чемпионат Голландии было решено не доигрывать из-за пандемии коронавируса.

Зиех отметился в недоигранном чемпионате-2019/20 6 голами в 21 игре.

Награда вручается с 1993 года. 27-летний марокканец — первый в истории футболист амстердамцев, завоевавший приз трижды подряд. Два года подряд награду получали Луис Суарес (2009 и 2010) и Яспер Силлессен (2015 и 2016).