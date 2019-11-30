Вратарь «Витесса»: «Слуцкий вкладывал в команду душу»
07:03
Вратарь «Витесса» Ремко Пасвер понимает Леонида Слуцкого, который решил уйти с поста главного тренера после пятого поражения подряд. Также он разочарован, что игрокам не удалось изменить ситуацию.
— Слуцкий не хочет ничего больше, чем добиваться результатов с этим клубом, в который он всегда вкладывал свою душу, — цитирует Voetbal International Пасвера. — Чувствуем себя абсолютно опустошенными, что не смогли изменить ситуацию.
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