Вратарь «Витесса»: «Слуцкий вкладывал в команду душу»

Вратарь «Витесса» Ремко Пасвер понимает Леонида Слуцкого, который решил уйти с поста главного тренера после пятого поражения подряд. Также он разочарован, что игрокам не удалось изменить ситуацию.

— Слуцкий не хочет ничего больше, чем добиваться результатов с этим клубом, в который он всегда вкладывал свою душу, — цитирует Voetbal International Пасвера. — Чувствуем себя абсолютно опустошенными, что не смогли изменить ситуацию.

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