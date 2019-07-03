"Витесс" Слуцкого уступил "Мидтьюллану"

Голландский "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, в товарищеском матче проиграл датскому "Мидтьюллану" (3:4).

В составе "Витесса" хет-трик сделал Уссама Дарфалу. У датской команды решающий мяч забил украинский форвард Артем Довбик.

Товарищеский матч

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Витесс" (Голландия) - 4:3 (2:0)

Голы: Викхейм, 6 (1:0). Брумаду, 37 (2:0). Дарфалу, 51 (2:1). Дарфалу, 53 (2:2). Дарфалу, 58 (2:3). Мабиль, 59 (3:3). Довбик, 72 (4:3).

"Витесс": Хауэн, Дуки, Кларк, Обиспо, Караваев (Гаек, 46), Али, Фор, Мусаба, Линссен, Грот, Матавж (Дарфалу, 46).

3 июля. Опаленица (Польша).

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