"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Херенвеном"

"Витесс" сыграл вничью с "Херенвеном" в матче 20-го тура чемпионата Голландии (2:2). Гости сравняли счет на 90-й минуте встречи благодаря голу с пенальти, который забил нападающий Сэм Ламмерс.

Команда Леонида Слуцкого занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Херенвен" с 22 баллами располагается на 11-й строчке.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

20-й тур

"Витесс" - "Херенвен" - 2:2 (1:1)

Голы: Влап, 14 (0:1). Али, 24 (1:1). Линссен, 58 (2:1). Ламмерс, 90+3 - с пенальти (2:2).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Кларк, Сереро, Али (Бейтинк, 77), Эдегор, Дарфалу (Маргарет, 56), Линссен.

"Херенвен": Хан, Хеэг, Пири, Вауденберг, ван Берген, Схарс, Влап, Ринстра (ван Амерсфорт, 82), Михайлович (Йонсен, 66), Ламмерс, Хорнкамп (Флоранус, 61).

Предупреждения: Линссен, 81. Бюттнер, 84. Кларк, 90+4.

Судья: ван ден Керкхоф.

02 февраля. Арнем. Стадион "GelreDome".

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