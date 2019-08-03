"Витесс" Слуцкого начал чемпионат Голландии с ничьей с "Аяксом" Промеса

"Витесс" на своем поле в матче 1-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с "Аяксом" (2:2).

Команда Леонида Слуцкого дважды вела в счете, но гости оба раза смогли отыграться.

В составе амстердамской команды дебютировал экс-игрок "Спартака" и "Севильи" Квинси Промес.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

1-й тур

"Витесс" - "Аякс" - 2:2 (1:1)

Голы: Беро, 13 (1:0). ван де Бек, 30 (1:1). Базур, 55 (2:1). Тадич, 75 (2:2).

"Витесс": Пасвер, Караваев, Обиспо, Дуки, Кларк, Беро, Сереро (Мусонда, 79), Базур, Таннан (Гонг, 66), Матавж (Грот, 61), Линссен.

"Аякс": Онана, Фелтман, Схюрс, Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Блинд, Марин (Мазрауи, 69), Зиех (Промес, 69), Дольберг (Нерес, 82), Тадич.

Предупреждения: Беро, 23. Фелтман, 71. Тальяфико, 73. Блинд, 74. Базур, 82.

Удаление: Базур, 85.

Судья: Найхайс.

3 августа. Арнем. Стадион "ГелреДом".

"Эммен" - "Гронинген" - 0:1 (0:0)

Гол: Хрустич, 87.

"Эммен": Телгенкамп, Бюрнет, Бейл, Баккер, Вендорп (Сопич, 88), де Леув, Чакон, Угринич, Колар (Бос, 83), Лаурсен, Ариас.

"Гронинген": Падт (Шрек, 89), Те Вирик, Зефейк, Абсалем, Итакура, Хрустич, Лундквист, Матусива, Доан, Сирхейс (Эль Ханкури, 74), Гудмундссон (Бенсхоп, 46).

Предупреждения: Баккер, 13. Чакон, 15. Итакура, 26. Абсалем, 82.

Судья: ван Букел.

3 августа. Эммен. Стадион De Oude Meerdijk.

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