Ван Нистелрой будет тренировать молодежную команду ПСВ

Новым тренером молодежной команды ПСВ станет бывший форвард команды Рууд ван Нистелрой, сообщает пресс-служба клуба. Контракт вступит в силу с 1 июля. Срок его действия будет согласован позже.

«Пришло время сделать следующий шаг», — сказал ван Нистелрой, комментируя свое будущее назначение. Сейчас он является помощником главного тренера сборной Голландии и главным тренером ПСВ U 19.

44-летний ван Нистелрой выступал за ПСВ с 1998 по 2001 год. В 90 матчах за команду он забил 77 мячей.