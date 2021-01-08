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Новости   //    Футбол   //    Голландия

Ван Нистелрой будет тренировать молодежную команду ПСВ

02:15
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Новым тренером молодежной команды ПСВ станет бывший форвард команды Рууд ван Нистелрой, сообщает пресс-служба клуба. Контракт вступит в силу с 1 июля. Срок его действия будет согласован позже.

«Пришло время сделать следующий шаг», — сказал ван Нистелрой, комментируя свое будущее назначение. Сейчас он является помощником главного тренера сборной Голландии и главным тренером ПСВ U 19.

44-летний ван Нистелрой выступал за ПСВ с 1998 по 2001 год. В 90 матчах за команду он забил 77 мячей.

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