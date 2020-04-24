«Утрехт» недоволен распределением мест в еврокубках из-за досрочного окончания сезона в Голландии и подаст жалобу в УЕФА

«Утрехт» выступил с заявлением по поводу досрочного завершения сезона-2019/20 в чемпионате Голландии.

Ранее стало известно, что руководство эрдивизи намерено отдать места в еврокубках на следующий сезон командам, которые занимают первые пять мест в турнирной таблице. «Утрехт» занимает шестое место, но имеет в активе на один матч меньше, чем идущий пятым «Виллем II».

— «Утрехт» не согласен с решением по распределению еврокубковых мест в связи с досрочным завершением сезона-2019/20 в Голландии, — говорится в заявлении. — Для нас неприемлем тот факт, что наша команда провела на один матч меньше, чем «Виллем II», занимающий пятое место. «Утрехт» идет шестым, но в заявлении Королевского футбольного союза Нидерландов не сказано ни слова о том, что в случае победы наша команда обойдет «Виллем II».

Также, для нас недопустимо то, что игнорируется розыгрыш Кубка Голландии («Утрехт» вышел в финал турнира, где должен был встретиться с «Фейеноордом» — прим. «СЭ»). Право на участие в Лиге Европы будет предоставлено «Фейеноорду» без объяснения причин, хотя мы тоже имеем право на эту путевку в еврокубки. Наш клуб убежден, что имеет право на участие в еврокубках в связи с положением в турнирной таблице и из-за выхода в финал Кубка страны. «Утрехт» намерен обратиться в суд и подать жалобу в УЕФА.