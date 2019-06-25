Томас Бейтинк: "Конечно, я не люблю такие тренировки Слуцкого"

Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк поделился впечатлениями от работы под руководством Леонида Слуцкого. По словам футболиста, сейчас им приходится много работать, но это необходимо для подготовки к сезону.

- В прошлом году стало понятно, что тренер не любит слабаков, - цитирует Fox Sports Бейтинка. - Мы не всегда тренируемся так усердно, но это необходимо для подготовки.

Конечно, я не люблю такие тренировки, никто не любит. Но это делает нас сильнее. После занятий чувствуешь себя опустошеным, это безусловно хорошо для прогресса. Ты становишься лучше и сильнее.

В этом сезоне я рассчитываю сыграть больше. Смогу ли я провести все 34 матча? Надеюсь на это.