Тен Хаг поддержал Промеса, обвиняемого в нападении с ножом на человека

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поддержал нападающего Квинси Промеса. Экс-футболист «Спартака» обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке.

В воскресенье, 13 декабря, 28-летний голландец был задержан. Вскоре он был отпущен на свободу, но остается подозреваемым. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

— Прежде всего, ситуация поражает нас, поражает меня, — цитирует ESPN тен Хага. — Это беспокоит всю раздевалку. Я поговорил с Промесом, и сейчас он чувствует себя хорошо. Пока еще не разговаривал с ним подробно, только по телефону. Завтра поговорим. Он сказал мне, что ничего не делал. В этой стране ты невиновен, пока не доказано обратное. Наш совет директоров уже поговорил с ним. Мне не нужно прощать его, потому что он ничего не сделал. Так что вполне возможно, что Промес вернется в состав в воскресенье. Как я уже сказал, пока он невиновен, он наш игрок.