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Сегодня, 11:34

Тадич заявил о желании однажды стать главным тренером «Аякса»

Виктория Кравченко
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Форвард «Аякса» Душан Тадич рассказал о желании стать главным тренером команды после окончания игровой карьеры.

«Я хотел бы стать главным тренером «Аякса». Тренером основного состава? Да, но перед этим необходимо учиться, и только потом можно будет возглавить первую команду», — цитирует серба официальный сайт «Аякса».

33-летний Тадич играет в составе «Аякса» с 2018 года. В команде он провел 208 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 98 голевых передач.

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