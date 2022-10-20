Тадич заявил о желании однажды стать главным тренером «Аякса»

Форвард «Аякса» Душан Тадич рассказал о желании стать главным тренером команды после окончания игровой карьеры.

«Я хотел бы стать главным тренером «Аякса». Тренером основного состава? Да, но перед этим необходимо учиться, и только потом можно будет возглавить первую команду», — цитирует серба официальный сайт «Аякса».

33-летний Тадич играет в составе «Аякса» с 2018 года. В команде он провел 208 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 98 голевых передач.