«Спарта» разгромила «Валвейк» и обошла «Витесс» Слуцкого

«Спарта» разгромила «Валвейк» в матче 7-го тура чемпионата Голландии. Это позволило роттердамцам выйти на четвертое место в таблице и обогнать «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий. Арнемцы, впрочем, провели на игру меньше.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

7-й тур

«Спарта» — «РКС Валвейк» — 4:0 (2:0)

Голы: Сметс, 15 (1:0). Ахе, 43 (2:0). Халил Дервисоглу, 48 (3:0). Райхи, 60 (4:0).

«Спарта»: Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Ауассар (Риго, 64), Харруи (Карами, 73), Сметс, Ахе (Пиру, 77), Райхи, Халил Дервисоглу.

«РКС Валвейк»: Вессен, Делькруа, Гари, Ньюпорт, Меуленстен, Леманс, Спирингс, Ринстра (Мюлдер, 65), Тахири (Венте, 65), Элберс, Билате (Вермелен, 83).

Предупреждения: Ауассар, 10. Делькруа, 84. Элберс, 85. Риго, 87.

Судья: Бакс.

21 сентября. Роттердам. Стадион «Спарта».