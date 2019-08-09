"Спарта" из Роттердама обыграла "Венло"

"Спарта" из Роттердама одержала победу над "Венло" (4:1) в матче 2-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличились Халил Дервисоглу, Рагнар Ахе, Абдуи Харруи и Ларс Велдвейк.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
2-й тур
"Спарта Р" – "Венло" – 4:1 (0:1)
Голы: ван Ойен, 20 (0:1). Халил Дервисоглу, 56 (1:1). Ахе, 61 (2:1). Харруи, 83 (3:1). Велдвейк, 89 (4:1).
"Спарта Р": Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Ауассар, Харруи, Сметс, Ахе (Л.Дуарте, 86), Райхи (Риго, 89), Халил Дервисоглу (Велдвейк, 86).
"Венло": Киршбаум, Резелер, Пахоник, Шефер, Янсен (Шейманн, 70), ван Ойен, Нойдеккер, Опоку (Синклэйр, 73), Линхорст, Сориано, Райт (Деккер, 84).
Предупреждения: Ауассар, 26. Файе, 53. Линхорст, 54. Резелер, 70.
Судья: Найхайс (Голландия).
9 августа. Роттердам. Стадион "Sparta Stadion".