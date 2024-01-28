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В агентстве Угальде сообщили, что игрок прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак»

Угальде прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Манфред Угальде.
Фото Global Look Press

В агентстве Muy Manero, представляющем интересы нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в сделке по трансферу в «Спартак», сообщили «СЭ», что футболист прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в московский клуб.

«Да, он приехал в Москву», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Отметим, что после прохождения медицинского осмотра нападающий сможет вылететь в ОАЭ, где проходят сборы «Спартака» и подписать контракт с красно-белыми.

Сообщается, что Угальде подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года.

Ранее нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил «СЭ», что Угальде получил от «Твенте» разрешение на прохождение медосмотра и подписание контракта. По его словам, сумма трансфера составит 13 миллионов евро плюс еще два миллиона в качестве бонусов.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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