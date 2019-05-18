СМИ: Зиех уйдет из "Аякса" и может перейти в "Баварию"

Полузащитник Хаким Зиех покинет "Аякс" в летнее трансферное окно.

Спортивный директор клуба Марк Овермарс подтвердил, что 26-летний марокканец сможет уйти, как только "Аякс" получил предложение от топ-клуба.

– ​ Он уйдет, когда за ним придет топ-клуб. Все из-за успешного выступления в Лиге чемпионов. Зиеха хотят купить многие великие команды и мы обещали Хакиму, что примем предложение, если оно будет хорошим, – приводит слова Овермарса BBC со ссылкой на голландское издание De Telegraaf.

Местные СМИ наиболее тесно связывают хавбека с переездом в "Баварию"​, где он будет призван заменить Арьена Роббена и Франка Рибери, которые покинут мюнхенский клуб в межсезонье.

В текущем сезоне Хаким Зиех провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 24 результативные передачи. Он помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.