Слуцкий опубликовал нарезку и тепловую карту своих движений во время матча

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал нарезку и тепловую карту собственных движений во время матча чемпионата Голландии против АЗ (2:1). Специалист за 98 минут (с учетом добавленного времени) преодолел 12,057 километра со средней скоростью 7,32 км/ч. Максимальное его ускорение составило 29,92 км/ч.

«Витесс» вырвал победу у алкмарцев на шестой добавленной минуте. После 5 туров команда Слуцкого занимает первое место в чемпионате Голландии (по потерянным очкам — третье).