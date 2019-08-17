«Слуцкий > Гвардьола». Реакция фанатов на лидерство «Витесса» в чемпионате Голландии
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новую фотографию в своем Instagram после победы команды над «Зволле» (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Голландии. Встреча прошла в пятницу, 16 августа.
На данный момент «Витесс» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Голландии. Подписчики Слуцкого эмоционально отреагировали на новый пост российского специалиста.
return_the_spectacular_spider: «Слуцкий > Зидан».
puck_up: «С победой, Леонид Викторович».
oranjesupportersofficial: «Слуцкий > Гвардьола».
tsirul.2014: «Викторыч, ты большой молодец, весь Волгоград гордится тобой. Успехов тебе в работе и самое главное по больше здоровья!»
kickedfootball: «Лучший тренер в мире! Возвращайся в ЦСКА или иди в «Монако» к Сашке (хавбек Александр Головин — прим. «СЭ»).