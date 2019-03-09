Робин ван Перси: "Фейеноорд" предложил мне провести прощальный матч"

Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси не передумал завершать карьеру после окончания сезона. В последнем матче с "Эмменом" (4:0) 35-летний голландец забил три мяча и довел счет голов до 14 в чемпионате Голландии.

– Я не изменил решения, – цитирует Algemeen Dagblad ван Перси. – Сомнений никаких нет. Мне было все ясно изначально. Хотя понятно, что вопрос о том, когда остановиться, довольно сложен. У нас много молодых ребят, которые должны получить свой шанс. Для них все только начинается.

Есть вариант с проведением прощального матча. Клуб готов его провести, когда я захочу. Это щедрый жест со стороны "Фейеноорда". Сам бы я не стал просить об этом. Мне не нравится такое давление на клуб. Но он решил мне сделать приятное.