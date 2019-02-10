ПСВ сыграл вничью с "Утрехтом" в матче 21-го тура чемпионата Голландии (2:2). Дублем в составе клуба из Эйндховена отметился нападающий Люк де Йонг.

ПСВ набрал 56 очков и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице. "Утрехт" с 29 баллами располагается на 6-й строчке.

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21-й тур

"Утрехт" - "ПСВ" - 2:2 (2:0)

Голы: ван де Стрек, 7 (1:0). Керк, 38 (2:0). де Йонг, 57 (2:1). де Йонг, 86 (2:2).

"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори, ван де Стрек, ван Оверем, Густафссон, Буссаид (Гувара, 82), Крамер (ван дер Марел, 90+1), Керк.

"ПСВ": Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Ихаттарен, 72), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано (Гакпо, 69).

Предупреждения: Густафссон, 59. Бергвайн, 90+2.

Судья: ван Букел.

10 февраля. Утрехт. Стадион "Галгенвард".

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