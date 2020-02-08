ПСВ разгромил «Виллем II», но не смог обойти его в чемпионате Голландии

В матче 22-го тура чемпионата Голландии ПСВ обыграл «Виллем II» со счетом 3:0 (1:0). Примечательно, что это победа не позволила ПСВ обойти соперника в турнирной таблице лиги. После 22 матчей клуб с 39 очками занимает пятое место.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

22-й тур

ПСВ — «Виллем II» — 3:0 (1:0)

Голы: Дюмфрис, 32 (1:0). Томас, 70 (2:0). Ндайишимий, 90+4 — в свои ворота (3:0).

ПСВ: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Родригес, Дюмфрис, Хендрикс, Томас (Мадуеке, 78), Росарио, Ихаттарен (Доан, 90), Ламмерс, Гакпо.

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Ньивкоп, Келерт (Врусай, 78), Саддики (Данкерлуи, 72), Льонч (Гладон, 82), Павлидис, Нуннели, Ндайишимий.

Предупреждения: Дюмфрис, 58. Льонч, 64.

Судья: Линдхаут (Голландия).

8 февраля. Эйндховен. Стадион «Филипс».

«Херенвен» — «Венло» — 1:1 (0:0)

Голы: Опоку, 57 — с пенальти (0:1). Флоранус, 69 (1:1).

«Херенвен»: Беднарек, ван Рейн, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо (Хаяль, 64), Фаик, Верман, Эджуке, ван Берген, Одгор (Эспейорд, 64).

«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Янсен, Брюнс (Янссен, 74), ван Ойен, Пост, Опоку (Райт, 90+3), Синклэйр (Йебоа, 46), Дарфалу.

Предупреждения: ван Ойен, 21. Дарфалу, 52. Флоранус, 85.

Судья: Мартенс (Голландия).

8 февраля. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».