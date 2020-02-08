ПСВ разгромил «Виллем II», но не смог обойти его в чемпионате Голландии
В матче 22-го тура чемпионата Голландии ПСВ обыграл «Виллем II» со счетом 3:0 (1:0). Примечательно, что это победа не позволила ПСВ обойти соперника в турнирной таблице лиги. После 22 матчей клуб с 39 очками занимает пятое место.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
22-й тур
ПСВ — «Виллем II» — 3:0 (1:0)
Голы: Дюмфрис, 32 (1:0). Томас, 70 (2:0). Ндайишимий, 90+4 — в свои ворота (3:0).
ПСВ: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Родригес, Дюмфрис, Хендрикс, Томас (Мадуеке, 78), Росарио, Ихаттарен (Доан, 90), Ламмерс, Гакпо.
«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Ньивкоп, Келерт (Врусай, 78), Саддики (Данкерлуи, 72), Льонч (Гладон, 82), Павлидис, Нуннели, Ндайишимий.
Предупреждения: Дюмфрис, 58. Льонч, 64.
Судья: Линдхаут (Голландия).
8 февраля. Эйндховен. Стадион «Филипс».
«Херенвен» — «Венло» — 1:1 (0:0)
Голы: Опоку, 57 — с пенальти (0:1). Флоранус, 69 (1:1).
«Херенвен»: Беднарек, ван Рейн, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо (Хаяль, 64), Фаик, Верман, Эджуке, ван Берген, Одгор (Эспейорд, 64).
«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Янсен, Брюнс (Янссен, 74), ван Ойен, Пост, Опоку (Райт, 90+3), Синклэйр (Йебоа, 46), Дарфалу.
Предупреждения: ван Ойен, 21. Дарфалу, 52. Флоранус, 85.
Судья: Мартенс (Голландия).
8 февраля. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».