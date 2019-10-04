Официальный Twitter чемпионата Голландии опубликовал символическую команду месяца. В нее вошел бывший футболист «Спартака» Квинси Промес («Аякс»). В сентябре он провел в чемпионате Голландии 5 матей и забил 5 мячей. В игре с «Фортуной» (5:0) Промес оформил хет-трик.

Полностью команда выглядит следующим образом: Марко Бизот (АЗ) — Дензел Дамфрис (ПСВ), Йоэл Велтман («Аякс»), Дэйли Блинд («Аякс»), Николас Тальяфико («Аякс») — Айден Хрустич («Гронинген»), Квинси Промес («Аякс»), Мауро Жуниор («Хераклес») — Кэлвин Стенгс (АЗ), Донниэл Мален (ПСВ), Чидера Эйджуке («Херенвен»).