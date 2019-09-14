Пента-трик в ворота команды Слуцкого. ПСВ разгромил «Витесс»

«Витесс» с разгромным счетом проиграл ПСВ в матче 6-го тура чемпионата Голландии (0:5). Пента-триком в составе клуба из Эйндховена отметился нападающий Дониэлл Мален.

Команда Леонида Слуцкого занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. ПСВ с 13 баллами располагается на 2-й строчке.

В другом матче 6-го тура «Утрехт» обыграл «Эммен» (3:1).

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

6-й тур

ПСВ — «Витесс» — 5:0 (2:0)

Голы: Мален, 18 (1:0). Мален, 36 (2:0). Мален, 46 (3:0). Мален, 83 — с пенальти (4:0). Мален, 89 — с пенальти (5:0).

ПСВ: Зут, Дюмфрис, Фиргефер, Ихаттарен (Митроглу, 71), Баумгартль, Росарио, Хендрикс, Брума (Доан, 79), Мален, Боскальи, Бергвайн (Гакпо, 62).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Обиспо, Дуки, Кларк, Таннан, Беро, Грот (Дико, 58), Линссен, Базур, Матавж (Бейтинк, 64).

Предупреждение: Базур, 73.

Судья: ван Букел.

14 сентября. Эйндховен. Стадион «Филипс».

«Утрехт» — «Эммен» — 3:1 (1:0)

Голы: Дальмау, 38 (1:0). Керк, 54 (2:0). де Леув, 58 (2:1). Баэбек, 90+6 (3:1).

«Утрехт»: Пас, Янссен, ван дер Марел, Клайбер, Хогма, Махер, ван де Стрек, Густафссон (Абасс, 80), Рамселар (Трупе, 85), Керк, Дальмау (Баэбек, 90+1).

«Эммен»: Телгенкамп, Хейлен, Бесте, Бейл, Баккер, Хиарий (Угринич, 75), де Леув, Пенья, Чакон (Мариниус, 81), Слагвер (Роскен, 70), Лаурсен.

Предупреждения: Чакон, 34. Бесте, 43. Лаурсен, 51. Янссен, 65. Махер, 65. Пенья, 86. Абасс, 90+5.

Судья: Кайперс.

14 сентября. Утрехт. Стадион «Галгенвард».