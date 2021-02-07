Овермарс покинет пост спортивного директора «Аякса»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс покинет клуб по окончании сезона, сообщает De Telegraaf.

47-летний Овермарс проработал в структуре амстердамского клуба 8 лет.

Ранее появлялась информация, что бывший футболист сборной Голландии может получить должность в «Барселоне». Овермарс может занять пост спортивного директора каталонского клуба.

Также в функционере заинтересован лондонский «Арсенал», за который он выступал с 1997 по 2000 год.