Овермарс покинет пост спортивного директора «Аякса»
23:27
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс покинет клуб по окончании сезона, сообщает De Telegraaf.
47-летний Овермарс проработал в структуре амстердамского клуба 8 лет.
Ранее появлялась информация, что бывший футболист сборной Голландии может получить должность в «Барселоне». Овермарс может занять пост спортивного директора каталонского клуба.
Также в функционере заинтересован лондонский «Арсенал», за который он выступал с 1997 по 2000 год.
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