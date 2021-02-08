Спортдиректор «Аякса» может перейти на должность в «Барселону» или «Арсенал»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс покинет клуб по окончании сезона, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на De Telegraaf.

По сведениям источника, 47-летний специалист может получить должность в «Барселоне» или «Арсенале», в котором он играл с 1997 по 2000 год.

Овермарс занимал пост спордиректора «Аякса» 8 лет. В феврале стало известно, что амстердамцы по ошибке не заявили форварда Себастьена Алле для участия в плей-офф Лиги Европы, а вратарь Андре Онана получил 12-месячную дисквалификацию за употребление запрещенного препарата. Также при Овермарсе «Аякс» дошел до финала Лиги Европы.