Спортивный директор «Аякса» может занять аналогичный пост в «Барселоне»

Экс-полузащитник «Барселоны» Марк Овермарс, который на данный момент является спортивным директором «Аякса», может занять аналогичный пост в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, «Барселона» готова предложить бывшему игроку команды должность в клубе. Также в функционере заинтересован лондонский «Арсенал», за который он выступал с 1997 по 2000 год.

47-летний Овермарс сможет занять пост спортивного директора «Барселоны», если президентом клуба станет Жоан Лапорта или Тони Фрейша. Виктор Фонт уже выбрал своего кандидата на эту должность