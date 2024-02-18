Мостовой: «В чемпионатах Португалии и Голландии не будут среднему футболисту платить 1,5 миллиона евро в год»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему стало меньше российских игроков в чемпионатах Португалии и Голландии.

«Не думаю, что все из-за того, что в чемпионатах Португалии и Голландии в наших игроках больше не заинтересованы. Нужно учитывать ситуацию в мире. И вопрос денег, конечно, тут снова всплывает. Думаете, в Нидерландах или Португалии какая-нибудь команда будет платить среднему футболисту полтора миллиона евро или долларов в год чистыми? Конечно, нет. Те, кто уезжал, знают, как и сколько там люди зарабатывают. Поэтому трудно говорить о перспективности этих направлений на данный момент для российских футболистов. Какая тут перспектива, когда тебе дают 100 тысяч и все», — цитирует Мостового Legalbet.

В текущем сезоне в чемпионате Португалии выступают два российских футболиста: вратарь Станислав Крицюк играет за «Жил Висенте», а голкипер Иван Злобин — за «Фамаликан». В голландской лиге на данный момент нет ни одного представителя России.