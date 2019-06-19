Леонид Слуцкий: "Зарплаты Березуцких в "Витессе" не хватает даже на аренду жилья"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" рассказал о составе своего тренерского штаба. В него, напомним, входят россияне Олег Яровинский и Алексей и Василий Березуцкие.

– Ваша русская бригада помощников не вызывает ревности у голландцев из тренерского штаба?

– Помимо Яровинского и Березуцких, у меня еще четыре помощника-голландца. Мы не брали россиян на чье-то место. Вот если бы мы убрали голландцев и взяли русских – другое дело. А так – штаб большой, согласен, но в финансовом плане для клуба это абсолютно безболезненно. Те же братья прекрасно понимают, что поехали в "Витесс" совсем не за зарплатой, они преследуют другие цели. Их зарплаты даже не хватает, чтобы заплатить за аренду жилья. Мне никто не говорил, что присутствие Яровинского и Березуцких неправильное. К тому же, мы в общем пространстве никогда не говорим по-русски, только по-английски. В процесс вовлечены абсолютно все тренеры, я стараюсь сделать так, чтобы никто не испытывал национальной ревности. А что там думают на самом деле я, конечно, не знаю.

– За что отвечают Березуцкие и Яровинский?

– Специализации нет, это все мифы. Только если мы не говорим о вратарях и физподготовке. Вот говорят: "Мы тренеры защитников". Мне всегда интересно спросить: а как защитники будут обороняться в отрыве от полузащитников? Или от вратаря? Или от нападающих? Позиция защитника зависит от того, где мяч, как расположен наш форвард. Когда пытаются придумать какие-то должности – я даже читал, что есть тренер по аутам – мне становится странно. Я не понимаю, как это делается и никогда не видел такого у ведущих европейских тренеров. Да, безусловно, у каждого есть вещи, которыми человек больше занимается, но это ни о чем не говорит. У нас есть тренерский штаб, есть задачи, которые мы решаем, а члены штаба занимаются тем, что им ближе. Например, мы пытаемся оценить какого-то футболиста, которого планируем приобрести. Понятно, что если это защитник, то я дам его посмотреть Леше с Васей. Если это игрок средней линии, отдам этого футболиста Ники Хофсу, который играл на этой позиции. Но здесь ведь речь не о тренере защитников или полузащитников. (Отдел футбола "СЭ")

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