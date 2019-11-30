Леонид Слуцкий: «Я сделал все, что мог, чтобы переломить ситуацию»

Российский специалист Леонид Слуцкий, который подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Голландии, прокоменнтировал свое решение. Команда проигрывала на протяжении пяти матчей.

— Я сделал все, что мог, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, должен сделать вывод, что не смогу этого сделать, — приводит пресс-служба клуба слова Слуцкого. — В такой момент вы должны думать о клубе и болельщиках. Вот почему у меня нет другого выбора, кроме того как принять это решение. Клубу нужен кто-то еще, чтобы вернуть его в нужное русло. Было прекрасное время в Арнеме, но это также часть футбола.

Команда располагается на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице эредивизи. 48-летний Слуцкий тренировал «Витесс» с лета 2018-го.

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