Леонид Слуцкий: «Паника после трех поражений? Откуда?»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Голландии со «Спартой». Он состоится 24 ноября. Команда из Арнема потерпела три поражения кряду.

— Конечно, нам нужна победа, но она в любом случае нужна, — цитирует российского специалиста soccernews.nl. — Каждая игра важна, это всегда относится и к следующей встрече. Есть ли паника? Откуда?"

Голландия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей