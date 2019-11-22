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Леонид Слуцкий: «Паника после трех поражений? Откуда?»

17:24
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Голландии со «Спартой». Он состоится 24 ноября. Команда из Арнема потерпела три поражения кряду.

— Конечно, нам нужна победа, но она в любом случае нужна, — цитирует российского специалиста soccernews.nl. —  Каждая игра важна, это всегда относится и к следующей встрече. Есть ли паника? Откуда?"

Голландия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

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